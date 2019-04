BAM raakt bouwopdracht Hoevelaken kwijt

Een consortium rond bouwbedrijf BAM is de opdracht voor de aanpak van het snelwegknooppunt Hoevelaken kwijt. Het contract wordt ontbonden omdat Rijkswaterstaat en het consortium, waar ook branchegenoot Van Oord en ingenieurs- en adviesbureau Arcadis deel van uitmaakten, het niet eens konden worden over de financiële risico’s. Dat meldt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer.

Bij de gunning van het project was een nieuwe contractvorm gebruikt, waarbij het consortium zowel de planningsfase als de bouw op zich zou nemen. Uiteindelijk bleek dat er meer onzekerheden en grotere financiële risico’s ontstonden dan Rijkswaterstaat had verwacht. Het consortium rondt de planningsfase af. Daarna wordt de opdracht opnieuw aanbesteed.

Het consortium rond BAM had de opdracht midden 2015 gekregen. Financiële details over de opdracht zijn niet bekendgemaakt, maar het zou om enkele honderden miljoenen gaan.