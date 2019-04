Europese beurzen sluiten met winst

De Europese beurzen zijn dinsdag met winsten de handel uitgegaan. Beleggers verwerkten kwartaalcijfers van grote bedrijven als Zalando en Lufthansa. Op het Damrak werd Flow Traders beloond met een koerswinst na een goed ontvangen handelsupdate.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,5 procent hoger op 565,19 punten. De MidKap kreeg er ook 0,5 procent bij, tot 819,48 punten. De hoofdindex in Parijs en Londen wonnen elk 0,4 procent. De DAX in Frankfurt steeg 0,7 procent na een verdere stijging van het Duitse beleggersvertrouwen in april.

Flow Traders prijkte bovenaan bij de middelgrote bedrijven met een winst van ruim 3 procent. De beursintermediair kampte het eerste kwartaal duidelijk met mindere marktomstandigheden. Het handelsvolume was volgens analisten van KBC Securities echter erg sterk.