Kleine plussen op Europese beurzen

De Europese aandelenbeurzen lieten dinsdag kleine plussen zien. De beurshandel stond opnieuw in het teken van de kwartaalresultaten van ondernemingen. Op het Damrak werd Flow Traders beloond met een koerswinst na een goed ontvangen handelsupdate.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent hoger op 564,02 punten. De MidKap kreeg er 0,4 procent bij tot 818,41 punten. De hoofdindex in Parijs bleef vlak en Londen won 0,2 procent. De DAX in Frankfurt steeg 0,7 procent na een verdere stijging van het Duitse beleggersvertrouwen in april.

Koploper bij de hoofdfondsen was financieel concern ING met een plus van 1,6 procent. Olie- en gasbedrijf Shell was de grootste daler met een verlies van 0,6 procent. Chipmachinemaker ASML, die woensdag de boeken opent, won 0,2 procent.

Flow Traders prijkte bovenaan bij de middelgrote bedrijven met een winst van ruim 5 procent. De beursintermediair kampte het eerste kwartaal duidelijk met mindere marktomstandigheden. Het handelsvolume was volgens analisten van KBC Securities echter erg sterk.

Navigatiebedrijf TomTom, dat woensdag met een kwartaalupdate komt, profiteerde van een adviesverhoging door Kepler Cheuvreux en steeg 1,6 procent. Maaltijdbestelsite Takeaway stond onderaan de MidKap met een verlies van 1,3 procent, na een adviesverlaging door Bank Degroof Petercam.

In Frankfurt dikte Zalando meer dan 11 procent aan. De Duitse online-schoenenverkoper boekte afgelopen kwartaal een onverwachte winst. Het was het vierde kwartaal op rij dat het bedrijf de verwachtingen van analisten wist te overtreffen. Het aandeel is dit jaar al ruim twee derde in waarde gestegen.

Lufthansa werkte een eerder verlies weg en klom 0,5 procent. De Duitse luchtvaartmaatschappij is in het eerste kwartaal flink in de rode cijfers gedoken. Lufthansa had al eerder voor hoog oplopende brandstofkosten gewaarschuwd en houdt dan ook vast aan zijn eerder verlaagde groeiverwachtingen.

De euro stond op 1,1284 dollar, tegen 1,1304 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde een fractie tot 63,39 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 70,90 dollar per vat.