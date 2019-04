De huisjes van De Eemhof gaan op 18 mei in de verkoop. Investeerders ontvangen over een periode van 15 jaar een geïndexeerde huuropbrengst van 4,75 procent. Ook wordt de mogelijkheid geboden om te profiteren van eventuele omzetgroei. Center Parcs blijft volledig verantwoordelijk voor de exploitatie, het beheer en onderhoud van het park.

Vakantieparkenuitbater Center Parcs gaat opnieuw vakantiehuisjes verkopen aan particuliere en professionele beleggers. Dit keer gaat het om de woningen van vakantiepark De Eemhof in Flevoland. De aankondiging volgt kort op de verkoop van Center Parcs in Zandvoort, dat op een paar woningen na is uitverkocht.

article

1348334

GOES (AFN) - Vakantieparkenuitbater Center Parcs gaat opnieuw vakantiehuisjes verkopen aan particuliere en professionele beleggers. Dit keer gaat het om de woningen van vakantiepark De Eemhof in Flevoland. De aankondiging volgt kort op de verkoop van Center Parcs in Zandvoort, dat op een paar woningen na is uitverkocht.

https://nieuws.nl/economie/20190416/ook-huisjes-center-parcs-de-eemhof-in-etalage/

https://cdn.nieuws.nl/media/2019/04/16111407/ook-huisjes-center-parcs-de-eemhof-in-etalage.jpg

Zakelijk