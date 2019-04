Wall Street opent in de plus

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winsten aan de handel begonnen. Beleggers op Wall Street verwerken een flinke stroom aan kwartaalcijfers. Onder meer Bank of Amerika en UnitedHealth Group, de grootste zorgverzekeraar in de Verenigde Staten, gaven een kijkje in de boeken.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,5 procent hoger op 26.510 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 2915 punten. Techbeurs Nasdaq ging eveneens 0,3 procent omhoog, naar 7999 punten.

Bank of America zette in het eerste kwartaal een hoger resultaat in de boeken ten opzichte van een jaar eerder, waarmee de winst naar het hoogste niveau ooit steeg. Maar analisten hadden in doorsnee op betere cijfers gerekend en het aandeel zakte bijna 2 procent.

UnitedHealth kreeg de handen van beleggers wel op elkaar, evenals medisch bedrijf Johnson & Johnson (J&J). De concerns krikten ook hun prognoses op voor het lopende jaar. UnitedHealth won 1 procent, terwijl J&J een plus van 2 procent noteerde.