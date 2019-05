Wall Street omlaag onder druk chipbedrijven

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag stevig lager gesloten. Met name techbeurs Nasdaq kreeg klappen. Die werd omlaaggetrokken door de chipsector, die te lijden heeft van de Amerikaanse sancties tegen het Chinese technologie- en telecombedrijf Huawei.

De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent lager op 25.679,90 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,7 procent omlaag tot 2840,23 punten en techbeurs Nasdaq daalde 1,5 procent tot 7702,38 punten.

Verschillende Amerikaanse chipbedrijven zoals Qualcomm, Broadcom en Intel beperken hun leveringen aan Huawei en daalden tot 6 procent. Broadcom werd daarnaast geraakt door een onderzoek naar machtsmisbruik bij de verkoop van verschillende soorten chips.

Ook het Nederlandse NXP, dat in de VS een beursnotering heeft, zegt aan de Amerikaanse sancties te gaan voldoen. Dat aandeel werd 2,7 procent lager gezet. Google besloot eerder om de toegang van Huawei tot het besturingssysteem Android te beperken. Moederbedrijf Alphabet daalde 2,1 procent.

Telecombedrijf T-Mobile US en branchegenoot Sprint zijn bereid onderdelen af te stoten en bepaalde toezeggingen te doen om daarmee groen licht te krijgen voor hun fusie. Telecomtoezichthouder FCC lijkt daardoor zijn goedkeuring te geven, maar de Amerikaanse justitie zou de samenvoeging willen tegenhouden. T-Mobile steeg 3,9 procent, Sprint ging 18,8 procent omhoog.

Automaker Ford kondigde aan 7000 banen te schrappen en zo 600 miljoen dollar per jaar te willen besparen. Ford werd 0,1 procent lager gezet. Concurrent Tesla daalde 2,7 procent nadat topman Elon Musk vorige week aankondigde dat de maker van elektrische auto’s in de kosten gaat snijden.

Facebook (min 1,4 procent) was opnieuw in opspraak door privacyschandalen. Persoonlijke gegevens van miljoenen Instagram-influencers bleken op straat te liggen. Daarnaast zou Facebook telecomaanbieders allerlei gegevens over gebruikers hebben aangeboden die door de apps van het bedrijf waren verzameld.

De euro was 1,1165 dollar waard, tegen 1,1172 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 63,17 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 72,09 dollar per vat.