Chemiesector: werken aan veiligheid stoffen

De Europese chemiesector werkt aan verbetering bij het bepalen van veiligheidsrisico’s rond chemische stoffen voor mens en milieu. Dat meldde de Europese chemievereniging Cefic in een reactie op berichten dat de chemiesector flink achterloopt bij het verplicht testen van chemicaliën, waardoor onduidelijk is of veelgebruikte stoffen gevaar inhouden voor werknemers en consumenten.

Dat stelt milieukoepel European Environmental Bureau (EEB), na onderzoek van de Duitse milieuorganisatie Bund. Uit dat onderzoek zou blijken dat bij 41 chemische stoffen onvoldoende duidelijk is of aan veiligheidsnormen wordt voldaan onder Europese richtlijnen. Van die stoffen zijn de testdossiers namelijk onvolledig, aldus Bund. Het gaat om producten die onder meer worden verwerkt in de industrie, maar ook in huishoudelijke middelen.

Cefic verklaart dat samen met de Europese chemietoezichthouder en de Europese Commissie er al actief wordt gewerkt aan verbeteringen van testdossiers en dat hier volledig transparant te werk wordt gegaan. De belangenorganisatie wijst er verder op dat Europa koploper is als het gaat om veiligheidsnormen voor chemische stoffen.