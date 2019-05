Nike en Adidas in verzet tegen tarieven Trump

Nieuwe Amerikaanse importheffingen op schoenen uit China zijn “rampzalig” voor consumenten, bedrijven en de Amerikaanse economie. De aangekondigde tarieven moeten daarom zo snel mogelijk van tafel. Dat schrijven sportmerken Adidas en Nike samen met tientallen andere schoenenmerken in een open brief aan president Donald Trump.

Trump dreigt met invoerheffingen van 25 procent op veel in China geproduceerde goederen, waaronder schoeisel. Die nieuwe tarieven voor sneakers, sandalen of laarzen zullen vooral gewone Amerikanen in de portemonnee treffen, waarschuwen in totaal 173 ondertekenaars van de oproep. De tariefsverhoging voor schoenen uit China zou Amerikaanse consumenten opzadelen met in totaal 7 miljard dollar aan extra kosten, zo berekende de branchevereniging voor schoenenverkopers.

“Namens honderden miljoenen consumenten en honderdduizenden werknemers verzoeken we u direct deze actie te staken”, schrijven ze. “Het is tijd om deze handelsoorlog te beĆ«indigen.”