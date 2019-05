VS stelt restricties Huawei 90 dagen uit

Het Amerikaanse ministerie van Handel heeft de restricties tegen producten van het Chinese telecombedrijf Huawei met 90 dagen uitgesteld. Het ministerie zei dat het uitstel nodig was om contractuele verplichtingen na te komen. Daarnaast geeft het Huawei de tijd om software-updates door te voeren bij bestaande toestellen.

Maandag maakte Google bekend de licentie van Huawei voor besturingssysteem Android in te trekken. Het besturingssysteem wordt gebruikt op alle smartphones en tablets van Huawei. Zowel Google als Huawei benadrukte dat eigenaren van een Huawei-toestel nog wel beveiligingsupdates krijgen.

De restricties worden 90 dagen niet ingevoerd om Huawei en zijn partners tijd te geven “de bestaande en operationele netwerken en toestellen, waaronder software-updates, in stand te houden en te ondersteunen, zoals is overeengekomen in contracten en overeenkomsten van voor 16 mei”.

De verklaring over het uitstel van het ministerie benadrukte dat het uitstel niets verandert aan de beslissing van president Trump om Huawei uit veiligheidsgronden op de zwarte lijst te plaatsen. Verschillende partijen betichten Huawei ervan spionage door de Chinese overheid mogelijk te maken via zijn apparaten.

Huawei levert naast mobiele apparaten ook netwerkapparatuur. Verschillende telecomproviders en overheden hebben Huawei al geheel of gedeeltelijk in de ban gedaan vanwege de mogelijk link met spionagepraktijken. Daarvan zijn vooralsnog overigens nauwelijks bewijzen geleverd.