Failliet sappenbedrijf Natur maakt doorstart

Het eerder failliet verklaarde sappenmerk Natur groep maakt een doorstart onder de naam Natur Functionals. Dat meldde het bedrijf in een verklaring. Natur kwam onlangs in het nieuws door de beursnotering in New York en de rol daarbij van bestuurder Nina Storms, voorheen bekend als Nina Brink.

De rechtbank in Amsterdam sprak dinsdag het faillissement uit van vier vennootschappen van Natur Groep. Vooral de hoge schuldenlast werd het sappenmerk te veel. De bedrijven zullen via een “informele doorstart”, verdergaan onder de naam Natur Functionals. Een aantal bezittingen en schulden wordt overgenomen van de oude bedrijfsstructuur. Daarnaast gaan alle werknemers mee over naar het nieuwe bedrijf. Ook is er voor meer dan 650.000 euro aan schulden overgenomen.

De huidige aandeelhouders, van wie er volgens Natur niet één een meerderheidsbelang bezit, hebben hun leningen aan Natur Groep moeten afwaarderen. Storms werd in januari benoemd in het bestuur van Natur en zou samen met het Spaanse familiebedrijf AMC naar schatting circa 70 procent van de aandelen van het bedrijf bezitten.

Ze is bekend vanwege het debacle bij de beursgang van internetbedrijf World Online, dat ze had opgericht. Het bedrijf ging in 2000 naar de Amsterdamse effectenbeurs. De beurskoers stortte in nadat was gebleken dat Storms al aandelen voor de beursgang had verkocht.