De Indiase luchtvaartmaatschappij Jet Airways is door een Nederlandse rechter failliet verklaard. Dat schrijft luchtvaartwebsite Up in the Sky. De rechter kon dat doen omdat Jet ook een kantoor heeft op Schiphol.

Jet Airways, een partner van Air France-KLM, verkeert al langere tijd in financiƫle problemen. Sinds vorige maand voerde het bedrijf al geen vluchten meer uit, omdat er geen geld meer was voor brandstof en salarissen.