Ryanair akkoord met Belgische cabinepersoneel

Ryanair heeft met zijn Belgische cabinepersoneel een akkoord bereikt over verbeterde arbeidsvoorwaarden. Het gaat om de circa vijfhonderd in België gestationeerde stewardessen en stewards van de Ierse budgetvlieger.

“We hebben niet alles gekregen wat we wilden, maar zeker de zwakste groepen gaan er fors op vooruit”, zegt vakbondsman Hans Elsen. De afspraken worden komende weken nog aan de achterban van de vakbonden voorgelegd.

Ryanair had het vorig jaar nog flink aan de stok met zijn personeel. In meerdere landen werd gestaakt. Later slaagden vakbonden erin om in verschillende landen toch afspraken te maken met Ryanair.

“We zijn erg blij met de vooruitgang die we nu boeken in België. Maar het Europese verhaal rond Ryanair is zeker nog niet klaar”, voegde Elsen nog toe. “In de meeste EU-lidstaten blijft het bedrijf het nationale arbeidsrecht met voeten treden.”

In Nederland besloot Ryanair vorig jaar zijn basis op luchthaven Eindhoven te sluiten. Hier was vervolgens veel gedoe over de collectieve ontslagaanvraag voor personeel. Vorige maand oordeelde een rechter dat Ryanair een groepje piloten een schadevergoeding van ieder enkele tonnen moet betalen.