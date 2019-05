33-jarige man opgepakt in Apeldoorn wegens enorme bitcoin fraude

De Gelderse politie heeft in Apeldoorn een 33-jarige man gearresteerd wegens vermeende cryptocurrency-fraude en witwaspraktijken. Investeerders zouden ongeveer €100 miljoen hebben geïnvesteerd in wat achteraf een neppe bitcoin mining-operatie bleek te zijn, zo meldt de Gelderlander op 21 mei.

Volgens het nieuwsbericht misleidde Berry van M., waarvan al een ander cryptocurrency-bedrijf nauw in de gaten werd gehouden, klanten die dachten geld te gaan verdienen door te investeren in een grote bitcoin mining-operatie

Schandaal

Van M., die zich voordeed als de eigenaar van het mining-bedrijf, bouwde enorme hoeveelheden klantgelden op terwijl hij naar verluidt de benodigde uitrusting niet kon bekostigen. In plaats daarvan zou hij het geld hebben besteed aan allerlei luxe-artikelen. Het schandaal waarbij Van M. betrokken was, gaat verder terug tot 2018, toen gefrustreerde klanten van zijn andere bedrijf, Koinz Trading, een rechtszaak startte vanwege beloofde winsten die niet werden behaald.

De politie is de woning van Van M. in november binnengevallen en heeft direct beslag gelegd op kostbare goederen. Koinz Trading werd eerder dit jaar al failliet verklaard. Nu lijkt het erop dat de totale investeringen in de zogeheten ‘mining rigs’ (computeronderdelen), die nodig zijn om bitcoins te kunnen minen, €100 miljoen bedroegen, terwijl Van M. zelf ongeveer €2 miljoen verdiende.

Helaas zijn berichten met betrekking tot cryptocurrency-oplichterij niet schaars en beperken deze zich niet tot malafide praktijken omtrent cryptocurrency mining.