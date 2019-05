‘Eigenaar Sunweb aast op deel Thomas Cook’

Investeerder Triton, eigenaar van vakantieaanbieder Sunweb, onderzoekt een overname van een deel van Thomas Cook. De firma is in gesprek over de aankoop van Scandinavische activiteiten van de Britse reisorganisatie, meldt Sky News op basis van ingewijden.

Thomas Cook zou zijn financiƫle situatie willen verbeteren met de opbrengst van de verkoop van die activiteiten. Analisten uitten onlangs openlijk hun zorgen over financiƫn bij het bedrijf, dat zucht onder een zware schuldenlast. Thomas Cook maakte eerder al bekend zijn luchtvaartactiviteiten te willen verkopen.

Het Scandinavische onderdeel van Thomas Cook bedient jaarlijks zo’n 1,5 miljoen reizigers. Dat gebeurt onder meer met touroperators Globetrotter en Ving en de luchtvaartmaatschappij Thomas Cook Airlines Scandinavia.

Dat er gesprekken plaatsvinden, betekent volgens ingewijden nog niet dat er daadwerkelijk een deal komt tussen Triton en Thomas Cook. De Britse reisorganisatie zou alleen willen instemmen met een overeenkomst als die zorgt voor een stevigere basis voor resterende onderdelen.