Flinke verliezen op Europese beurzen

De Europese beurzen lieten donderdag flinke verliezen zien. Beleggers bleven terughoudend nadat de Amerikaanse minister van Financiën, Steven Mnuchin, liet weten dat er nog geen nieuwe handelsgesprekken tussen de VS en China op het programma staan. Peking stelde dat Washington eerst de ‘foute acties’ moet corrigeren voordat de gesprekken kunnen worden hervat.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,6 procent in de min op 544,38 punten. De MidKap raakte 1,9 procent kwijt tot 743,42 punten. Londen, Frankfurt en Parijs gingen tot 1,9 procent achteruit.

Alle 25 hoofdfondsen op het Damrak stonden in het rood. Industrieel toeleverancier Aalberts en staalproducent ArcelorMittal waren de grootste verliezers met minnen van 3 en 2,8 procent. In de MidKap stonden kabel- en telecomconcern Altice Europe en kunstmestproducent OCI onderaan met verliezen van 5,6 en 4,5 procent.

TomTom won 5,3 procent. Het navigatiebedrijf voert een omgekeerde aandelensplitsing door om 750 miljoen euro uit de verkoop van zijn Telematics-divisie uit te keren aan zijn aandeelhouders. Er zullen 16 aandelen worden omgezet naar 9 nieuwe aandelen.

Bij de kleinere bedrijven steeg Kiadis Pharma 2,1 procent. Het biotechnologiebedrijf sloot een samenwerkingsovereenkomst met het Amerikaanse Be The Match BioTherapies. Biotechnoloog Curetis klom 10 procent na positieve onderzoeksresultaten. Drankenproducent Lucas Bols, die met jaarcijfers kwam, daalde 1,3 procent.

In Frankfurt bereikte Deutsche Bank (min 3 procent) de laagste koers ooit. De bank, die de fusiegesprekken met concurrent Commerzbank zag mislukken, houdt een aandeelhoudersvergadering. Topman Christian Sewing wil onder meer stevig snijden bij de zakenbank om het vertrouwen van beleggers terug te winnen. Autobouwer Daimler (min 7,2 procent) noteerde ex-dividend en kondigde een kostenherziening aan. De handel in aandelen van supermarktconcern Casino in Parijs ligt tot nader order stil.

De euro was 1,1134 dollar waard, tegen 1,1159 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,7 procent minder op 60,36 dollar. De prijs van Brentolie daalde 1,8 procent tot 69,76 dollar per vat.