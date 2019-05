Stevige verliezen op Europese beurzen

De Europese aandelenbeurzen zijn donderdag met stevige koersverliezen gesloten. De oplopende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China zorgden voor een negatief sentiment bij beleggers. Op de financiële markten lijkt de hoop op een spoedig handelsakkoord tussen beide economische grootmachten te vervliegen. Oliegerelateerde bedrijven stonden onder druk door de scherp gedaalde olieprijzen.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1,7 procent in de min op 543,71 punten. De MidKap raakte 2,3 procent kwijt tot 740,39 punten. Londen, Frankfurt en Parijs gingen tot 1,8 procent achteruit.

Alle 25 hoofdfondsen op het Damrak stonden in het rood. Staalproducent ArcelorMittal was de grootste verliezer in de AEX met een min van 4,5 procent.

De prijs van een vat Amerikaanse olie (van 159 liter) zakte met 5,2 procent tot 58,23 dollar. Daarmee daalde Amerikaanse olie voor het eerst sinds maart tot onder 60 dollar. Brentolie werd 4,6 procent goedkoper op 67,77 dollar per vat. Naast handelsspanningen zorgden de toenemende olievoorraden in de VS ook voor tegenwind.

Grote olie- en gasconcerns als Shell, BP en Total verloren tot 3,3 procent. Op het Damrak leverden oliedienstverlener SBM Offshore en bodemonderzoeker Fugro tot 5,4 procent in.

TomTom won 3,9 procent. Het navigatiebedrijf voert een omgekeerde aandelensplitsing door om 750 miljoen euro uit de verkoop van zijn Telematics-divisie uit te keren aan aandeelhouders. Er zullen 16 aandelen worden omgezet naar 9 nieuwe aandelen.

Bij de kleinere bedrijven steeg Kiadis Pharma ruim 3 procent. Het biotechnologiebedrijf sloot een samenwerkingsovereenkomst met het Amerikaanse Be The Match BioTherapies. Biotechnoloog Curetis klom 4,4 procent na positieve onderzoeksresultaten. Drankenproducent Lucas Bols, die met jaarcijfers kwam, daalde 0,7 procent.

In Frankfurt ging Deutsche Bank 2,4 procent omlaag. De bank, die de fusiegesprekken met Commerzbank zag mislukken, hield een aandeelhoudersvergadering. Topman Christian Sewing wil onder meer stevig snijden bij de zakenbank om het vertrouwen van beleggers terug te winnen.

De euro was 1,1166 dollar waard tegen 1,1159 dollar een dag eerder.