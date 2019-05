Verlies voor afvalverwerker Renewi

Afvalverwerker Renewi heeft in zijn afgelopen gebroken boekjaar verlies geleden. De omzet van het fusiebedrijf, dat ontstond door het samengaan van het Britse Shanks en het Nederlandse Van Gansewinkel, ging wel omhoog. Topman Otto de Bont sprak over een uitdagend jaar.

De omzet van Renewi bedroeg 1,8 miljard euro, een stijging van 1 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Onder de streep kwam de afvalverwerker 76,6 miljoen euro tekort. Dat kwam door forse eenmalige lasten, die onder meer te maken hebben met de samensmelting. De onderliggende brutowinst (ebit) ging wel omhoog.

Het bedrijf gaf verder opnieuw aan ook naar de beurs te willen in Amsterdam. Die notering zou er in de tweede helft van het jaar moeten komen. Met de notering in Amsterdam naast die aan de beurs in Londen, wil Renewi zijn focus op de activiteiten in de Benelux benadrukken. Om diezelfde reden moet er een nieuwe president-commissaris uit dat gebied worden gevonden.