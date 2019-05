Weer miljardensteun Trump aan boeren VS

De Amerikaanse regering trekt nog eens 16 miljard dollar uit voor steun aan de landbouwsector in de Verenigde Staten, die behoorlijk gebukt gaat onder de oplopende handelsstrijd met China. Daarmee komt het totaalbedrag aan overheidssteun aan boeren in de VS sinds het uitbreken van de handelsoorlog op 28 miljard dollar.

President Donald Trump wil met het geld boeren compenseren voor verliezen die zij lijden door de handelsvete, omdat de export van Amerikaanse landbouwproducten naar China sterk is afgenomen. Er lijkt voorlopig ook geen oplossing te komen voor het handelsconflict tussen de economische grootmachten.

Het overgrote deel van de miljardensteun wordt in fases uitgekeerd als directe betalingen aan boeren. Een beperkt deel wordt gebruikt voor het opkopen van landbouwproducten die worden verdeeld onder voedselbanken.