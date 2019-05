Positieve slotnoot voor Europese beurzen

De Europese beurzen hebben vrijdag een positief einde gegeven aan een verder tamelijk negatieve week. De handelsspanningen duwden de graadmeters over de hele week bezien in het rood, maar ontwikkelingen op vrijdag zorgden voor wat optimisme én een positieve slotnoot. De Amerikaanse president Donald Trump liet doorschemeren bereid te zijn tot een milder standpunt over Huawei als onderdeel voor een handelsdeal.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,6 procent in de plus op 547,21 punten. De MidKap klom 1,1 procent tot 748,69 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,7 procent. Londen won 0,7 procent. Theresa May stapt op 7 juni op als leider van de Conservatieve Partij, maar blijft aan als premier tot haar partijgenoten een opvolger hebben gekozen.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield eindigde als koploper bij de hoofdfondsen op het Damrak met een winst van 2,1 procent. Verzekeraar ASR (min 2,6 procent) noteerde ex-dividend en sloot de rijen. Betaalbedrijf Adyen klom 1,8 procent na fusiespeculatie in de sector. De Amerikaanse betalingsdienstverleners Global Payments en Total System Services hebben volgens persbureau Bloomberg gesproken over een mogelijk samengaan. In Frankfurt steeg fintechbedrijf Wirecard 1,4 procent.