Aantal nieuwe hypotheken met NHG weer gedaald

Het aantal nieuwe hypotheken dat in het eerste kwartaal werd afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is stevig gedaald. Wel nam het aantal oversluiters flink toe. Dat wordt volgens NHG veroorzaakt door een gebrek aan passende woonruimte. Daardoor gaan mensen vaker investeren in hun bestaande woning en passen daarbij ook vaak de hypotheek aan.

Het aantal nieuwe hypotheken met NHG nam af met ruim 12 procent ten opzichte van de eerste drie maanden van vorig jaar. Die afname is groter dan de dalingen bij alle verkochte woningen. Het aantal oversluitingen van NHG-hypotheken ging met 31,5 procent omhoog. Dat was juist meer dan de op de gehele woningmarkt waar de stijging van het aantal oversluitingen 23 procent bedroeg.

Door de verder aangetrokken economie krijgt NHG minder schadeverzoeken. Er worden nog maar weinig huizen met verlies verkocht. Ten opzichte van de eerste drie maanden van 2018 namen de declaraties in het eerste kwartaal van dit jaar met twee derde af.