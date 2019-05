Fiat en Renault uitblinkers op beurzen

Op de Europese beurzen waren Fiat en Renault maandag in trek na fusienieuws van de beide autobouwers. Het algehele beurssentiment was eveneens positief. Beleggers deden het wel rustig aan aangezien de belangrijke financiële markten in Londen en New York gesloten zijn. Verder bleef de aandacht uitgaan naar de handelsstrijd tussen de Verenigde Staten en China.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent in de plus op 550,97 punten. De MidKap won 0,8 procent tot 755,05 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,7 procent.

Aan het handelsfront zei de Amerikaanse president Donald Trump tijdens een bezoek aan Japan dat hij nog niet klaar is om tot een handelsdeal te komen met China. Trump verwacht wel dat ”ergens in de toekomst” een handelsakkoord zal worden gesloten tussen de twee economische grootmachten.

Autobouwer Fiat Chrysler maakte een koerssprong van 12,6 procent in Milaan. De Italiaans-Amerikaanse onderneming heeft een fusievoorstel gestuurd aan het bestuur van zijn Franse branchegenoot Renault, na besprekingen tussen beide partijen. Als Fiat Chrysler en Renault samensmelten, ontstaat er een autofabrikant die jaarlijks circa 8,7 miljoen wagens verkoopt. Renault kreeg er in Parijs 12 procent bij.

Alle 25 hoofdfondsen op het Damrak gingen omhoog. Staalproducent ArcelorMittal voerde de stijgers aan met een winst van 1,6 procent. Ook in de MidKap waren geen dalers te bekennen. Postbedrijf PostNL stond bovenaan met een plus van ruim 2 procent.

Bij de kleinere bedrijven bleef Euronext ongewijzigd. Beursuitbater Nasdaq geeft zich officieel gewonnen in de overnamestrijd met zijn branchegenoot Euronext om Oslo Børs. Het Amerikaanse bedrijf trekt zijn bod op alle uitstaande aandelen van de Noorse beurs in.

De euro was 1,1198 dollar waard tegen 1,1204 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent tot 58,27 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 68,64 dollar per vat.