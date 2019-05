Financiering voor startende ondernemers: waar moet je op letten?

Als je als beginnend ondernemer met een innovatief idee in de startup van jouw bedrijf zit, kan het wat overweldigend voelen door alles wat er op je af komt en wat er nodig is om jouw product of dienst in de wereld te zetten. Een van de onderwerpen waarin het aanbod groot is, is de financiering. Waar moet je op letten en wat heb je nodig?

Businessplan

De meeste beginnende ondernemers redden het simpelweg vaak niet met het geld dat ze op hun bedrijfsrekening of spaarrekening hebben staan. Begrijpelijk, en ook logisch als je net begint. Alles staat of valt met een goed businessmodel en een goed businessplan. Dit is de basis voor ieder innovatief en succesvol idee en de bijbehorende financiering. Met een businessplan breng je voor jezelf in kaart wat voor product of dienst je gaat ontwikkelen, waar je verdienmodel zit en waar je risico’s liggen.

Banken zien veel businessplannen voorbij komen, waarvan er velen geen groen licht krijgen. Ze kijken naast de risico’s vooral of het idee haalbaar, schaalbaar en betaalbaar is. Ze willen weten met wie ze in zee gaan, waar de lening voor nodig is en hoe het geleende geld terugverdiend en terugbetaald gaat worden.

Zakelijke lening

Naast banken kan je voor het aanvragen van een zakelijke lening ook bij online kredietverstrekkers terecht. Vaak weet je dan heel snel wat er mogelijk is en of een lening wordt goedgekeurd, zoals bijvoorbeeld een microkrediet of een MKB krediet. Vraag ook zeker advies aan, met name aan andere ondernemers die net gestart zijn en aan een accountant. Je kan veel leren van de ervaringen van anderen.

Als je op zoek gaat naar een kredietverstrekker zijn er een aantal punten waar je op moet letten, zoals de voorwaarden die er gesteld worden, het rentepercentage, het aantal termijnen en de periode waarover de totale lening loopt. Een ander punt van aandacht is de mogelijkheid om zonder extra kosten eerder af te betalen, bijvoorbeeld bij een financiële meevaller. Bij sommige kredietverstrekkers wordt er een boete gerekend bij te snel aflossen.

Concrete cijfers

Als je een zakelijke lening wilt aanvragen, is het belangrijk dat je met concrete cijfers kunt aantonen dat je de rente kunt betalen en de lening kunt terugbetalen. Laat dus zien wat je maandelijks kunt aflossen. Verder is het goed om een beeld te hebben van een eventuele buffer die je hebt als startende ondernemer, zoals eigen vermogen en inzicht in de middelen en bezittingen.

Tenslotte is het belangrijk dat je een helder beeld heb van je eigen kredietbehoefte. Moet je het hele bedrag van de investering die je wilt doen lenen, kan je die eventueel voor een deel zelf financieren en is er nog ergens financiële ruimte. Zorg dat je precies weet welk bedrag je nodig hebt. Een deel van de afwijzingen zijn gebaseerd op een slechte onderbouwing van een aanvraag voor een lening.