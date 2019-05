Nikkei begint week licht hoger

De Japanse aandelenbeurs is maandag licht hoger aan de nieuwe handelsweek begonnen. De aandacht ging vooral uit naar het bezoek van de Amerikaanse president Donald Trump aan Japan. Trump liet weten dat er goede vooruitgang wordt geboekt met de onderhandelingen op het handelsvlak, maar voorlopig nog geen deal met Japan te willen sluiten en te willen wachten tot na de Japanse verkiezingen in juli.

De Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 0,3 procent in plus op 21.182,58 punten. Retailconcern Fast Retailing en telecomgigant SoftBank, twee zwaargewichten in de index, stegen 1,3 en 1,7 procent. Exportbedrijven waren eveneens in trek. Technologieconcern Sony won 1,2 procent, automaker Subaru klom 2 procent en het Japanse conglomeraat Hitachi steeg ook 2 procent.

De andere beurzen in Aziƫ lieten een gemengd beeld zien. De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 1,3 procent hoger. Een daling van de winst van de Chinese industriebedrijven in april zorgde voor hoop op meer stimuleringsmaatregelen door Peking om de negatieve effecten van het handelsconflict te compenseren. De Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,1 procent. De Kospi in Seoul leverde eveneens 0,1 procent in, net als de All Ordinaries in Sydney.