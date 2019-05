Nikkei zet opmars voort

De aandelenbeurs in Japan is dinsdag opnieuw hoger geëindigd. Beleggers trokken zich op aan de positieve stemming in Europa, waar opgelucht werd gereageerd op de uitslag van de Europese verkiezingen. Het bezoek van de Amerikaanse president Donald Trump aan Japan wakkerde daarnaast de hoop aan dat Japan en de Verenigde Staten nog deze zomer een handelsakkoord zullen bereiken.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot met een winst van 0,4 procent op 21.260,14 punten. De Japanse maker van chipapparatuur Tokyo Electron kreeg er 2,7 procent bij. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat het bedrijf eigen aandelen gaat inkopen. Sony won 0,7 procent. Het technologieconcern aast op een meerderheidsbelang in het Indiase mediaconcern Zee Entertainment en is naar verluidt gesprekken begonnen met de huidige eigenaar Essel Group.

De andere Aziatische beurzen gingen eveneens omhoog. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,5 procent in de plus en de beurs in Shanghai dikte 0,7 procent aan. Persbureau Bloomberg meldde dat de Chinese techreus Alibaba een tweede beursnotering wil in Hongkong naast zijn huidige notering in New York. Daarmee zou Alibaba een slordige 20 miljard dollar willen ophalen. De Kospi in Seoul steeg 0,4 procent. De Australische All Ordinaries klom 0,5 procent.