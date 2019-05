Beurzen Europa flink onderuit

De Europese aandelenbeurzen zijn woensdag met behoorlijke koersverliezen gesloten. Het escalerende Amerikaans-Chinese handelsconflict zorgde voor een negatief sentiment onder beleggers. Op het Damrak stond ArcelorMittal onder druk nadat het aankondigde zijn staalproductie in Europa te verlagen.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1,5 procent lager op 540,87 punten. De MidKap zakte 2,1 procent tot 735,03 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs leverden tot 1,7 procent in.

Alle 25 hoofdfondsen op het Damrak stonden in het rood. ArcelorMittal behoorde tot de grootste dalers met een verlies van ruim 4 procent en bereikte de laagste koers sinds juli 2016. De staalgigant heeft last van een zwakke vraag en import van goedkoop staal van buiten het continent. Het is al de tweede keer deze maand dat het concern de staalproductie verlaagt. Ook andere staalbedrijven in Europa gingen in navolging van ArcelorMittal omlaag. Het Duitse ThyssenKrupp zakte in Frankfurt 3,3 procent en Salzgitter leverde 1,4 procent in.