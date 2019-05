Eerste omzetdaling horeca in zes jaar

De omzet van de horeca nam in het eerste kwartaal met 0,3 procent af ten opzichte van het vorige kwartaal. Dat is de eerste omzetdaling in zes jaar, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het volume, dus het aantal consumpties en/of overnachtingen, nam met 2 procent af. De opbrengsten van logiesverstrekkers, waaronder hotels en vakantieparken, daalden in de verslagperiode met 2,7 procent op kwartaalbasis. De prijzen stegen licht, terwijl volgens het statistiekbureau het aantal overnachtingen daalde met 3,1 procent.

De omzet van hotels nam met 1 procent af en het volume met 2,1 procent. De overige logiesverstrekking, waaronder vakantiehuisjes en kampeerterreinen, zette 6,9 procent minder om dan een kwartaal eerder.