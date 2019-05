NN schroeft investeringen in kolen terug

Verzekeraar NN stopt met beleggingen in bedrijven die voor een groot deel afhankelijk zijn van kolen. Nu steeds duidelijker wordt dat de fossiele brandstof in grote mate bijdraagt aan klimaatverandering, is die maatregel volgens NN nodig om het klimaatakkoord van Parijs te halen.

Bedrijven die voor meer dan 30 procent van hun opbrengsten afhankelijk zijn van de winning van steenkool of bruinkool voor energie-opwekking, zet de vermogensbeheerder van NN op een uitsluitingslijst. Dat betekent dat beleggingsfondsen onder beheer van NN aandelen of obligaties van die bedrijven afstoot. De grens wordt vervolgens stapsgewijs verlaagd, tot minder dan 5 procent van de omzet van de betrokken bedrijven in 2030.

NN is niet de eerste verzekeraar die beleggingen in kolenbedrijven terugdringt. Aegon kondigde in 2016 soortgelijke maatregelen aan.

Greenpeace noemt de maatregel van NN een “verstandige en logische keuze” en hoopt dat andere verzekeraars en pensioenfondsen zullen volgen. De milieuorganisatie is echter kritisch over beleggingen in Polen. In dat land gaat NN door met bepaalde beleggingen in kolen, omdat die namens een pensioenfonds worden gedaan waarover de verzekeraar niets te zeggen heeft.