‘Geen opnames meer in Georgia om abortuswet’

Grote entertainmentbedrijven Disney, Netflix en WarnerMedia, ook bekend van HBO, dreigen geen films en series meer op te nemen in de Amerikaanse staat Georgia. Daar is namelijk een wet aangenomen die de mogelijkheid van abortus flink inperkt.

“Ik denk dat veel mensen die voor ons werken daar niet meer aan de slag willen”, stelt topman Bob Iger van Disney. Een bestuurder van Netflix reageerde eerder deze week al: “We hebben veel vrouwen die werken aan producties in Georgia en hun rechten, samen met die van miljoenen anderen, zullen ernstig worden beperkt door deze wet.”

Georgia was de laatste jaren erg in trek bij filmmakers vanwege de flinke subsidies die de overheid uitdeelde om in de staat opnames te maken. Zo nam Disney er scènes op voor blockbusters als Avengers: Endgame en Black Panther. Netflix liet er onder meer de series Stranger Things en Ozark filmen.

Als de omstreden abortuswet in Georgia daadwerkelijk van kracht wordt zou het er strafbaar zijn abortus te plegen als de hartslag van de foetus te horen is. Dit is doorgaans als moeders zo’n zes weken zwanger zijn. De gouverneur moet de wet nog ondertekenen, maar heeft al gezegd dat hij dat zal doen.