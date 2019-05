Peking: bal in handelsconflict bij Amerikanen

China is voorlopig niet bereid concessies te doen in het handelsconflict met de Verenigde Staten. Of beide landen binnenkort nader tot elkaar komen, hangt wat Peking betreft vooral af van de vervolgstappen die de Amerikanen zetten.

“De VS blijven de handelsspanningen opvoeren en halen verschillende trucs uit, waardoor het handelsoverleg ernstig is geschaad”, zei een woordvoerder van het Chinese ministerie van Handel. Eventuele toenadering hangt volgens hem af van de “houding en oprechtheid van de VS”.

De uitlatingen doen de toch al geringe hoop op een snelle oplossing voor de handelsoorlog tussen China en de VS geen goed. Onderhandelingen over een nieuwe handelsovereenkomst tussen de twee grootmachten liepen eerder deze maand vast. Daarop stelde president Donald Trump nieuwe importheffingen in op Chinese goederen, waarna Peking soortgelijke maatregelen tegen producten uit de VS nam.