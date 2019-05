Energierekening omlaag bij Eneco

De prijzen op de Europese energiemarkt zijn aanzienlijk gedaald en daarvan profiteert een aantal huishoudens. Energieleverancier Eneco verlaagt per 1 juli zijn prijzen voor gas en licht, nadat de tarieven begin dit jaar nog flink stegen.

Voor een gemiddelde klant met een variabel tarief scheelt de aanpassing 133 euro per jaar op de rekening, stelt Eneco. Daarbij wordt uitgegaan van een verbruik van 2800 kilowattuur elektriciteit en 1200 kubieke meter gas. In februari berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek nog dat de gemiddelde energierekening dit jaar 334 euro zou stijgen.

De consument pikt zo een graantje mee van ontwikkelingen op de markt voor gas. Door een relatief warme winter bleven de Europese gasvoorraden op peil, terwijl de toevoer van vloeibaar gas uit Azië en de Verenigde Staten groot was. De inkoopprijzen voor zowel gas als elektriciteit waren daardoor laag.

Of andere energiebedrijven volgen, is nog de vraag. Het AD, dat als eerste over de tariefsverlaging berichtte, schrijft dat Essent de prijzen gelijk houdt. Vattenfall, het voormalige Nuon, wil nog niets zeggen over veranderingen in zijn energierekening voordat klanten zelf zijn geïnformeerd.