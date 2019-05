Geprint drukwerk en sociale media: ideale combi voor meer naamsbekendheid

We worden de hele dag online overspoeld met vaak irrelevante reclame en advertenties. De informatiestroom op sociale media is zo groot en de veranderingen gaan zo snel, dat je als bedrijf goed je best moet doen om überhaupt nog op te vallen. Traditioneel geprint drukwerk lijkt tot het verleden te behoren, of toch niet?

De jongste generatie marketeers, ook wel digital natives genaamd, zijn zich vaak onvoldoende bewust van de mogelijkheden en kansen van print. Nog niet zo heel lang geleden maakten visitekaartjes, direct mailings en folders standaard onderdeel uit van de marketing strategie van een bedrijf. Het lijkt er nu echter op dat steeds minder bedrijven kiezen voor een gedrukte folder, flyer of krant. Dat maakt juist het huidige drukwerk weer een stuk exclusiever, én persoonlijker.

Papieren folders

Zo kan je een folder in tegenstelling tot een website of online advertentie persoonlijk aan iemand geven of ergens neerleggen. Het is veel persoonlijker, je kunt het rustig doorlezen en bewaren. De directe respons op drukwerk is veel groter dan op digitale media. Papieren folders worden nog steeds gelezen, aldus onderzoek van NOM (https://www.nommedia.nl/). Hieruit blijkt dat 96 procent van de Nederlanders nog steeds papieren folders leest en dat de helft daarvan regelmatig van de diensten gebruik maakt die zij in de folders hebben gezien.

Een combinatie van online promotie en print media is dus zo gek nog niet. Zo is traditioneel drukwerk, bijvoorbeeld door Drukwerkdeal, uitermate geschikt voor branding campagnes. Als iemand een fysiek product overhandigd krijgt waar een logo opstaat, gaat dit niet onopgemerkt voorbij. Veel online banners en advertenties werken steeds meer op onze irritatie en gaan vaak aan onze aandacht voorbij. Een fysiek product daarentegen is blijvend.

Naamsbekendheid vergroten

Je kan je naamsbekendheid op verschillende manieren vergroten via sociale media. Zo kan je een visitekaartje zichtbaar in beeld brengen bij het maken van foto’s of video voor bijvoorbeeld Instagram. Je kan ook je werknemers kleding laten dragen waar het logo of een slogan van je bedrijf op bedrukt zijn. Of wat dacht je van een bedrukte mok ergens in beeld te laten komen? Dit geeft een professionele uitstraling aan je sociale media accounts.

Er zijn genoeg creatieve mogelijkheden om custom relatiegeschenken, zoals tassen, woon accessoires of kantoorartikelen, in beeld terug te laten komen. Met de inzet van geprinte uitingen laat je aan je potentiële klanten zien dat je een professioneel bedrijf bent dat niet alleen online bestaat. Zodoende kan je de twee werelden, online en offline, die eigenlijk één wereld zijn, mooi laten samenkomen.