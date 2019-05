‘Ondernemerstop is omgekeerde handelsmissie’

Het Nederlandse bedrijfsleven probeert munt te slaan uit ondernemerstop GES die de Verenigde Staten en Nederland volgende week in Den Haag organiseren. Rabobank, KPN, Heineken, ING en Shell houden maandag zogenoemde pitches voor vierhonderd mkb-ondernemers uit de hele wereld. Mogelijk komen daar ook deals uit.

“Een omgekeerde handelsmissie”, noemt een woordvoerder van werkgeversorganisatie VNO-NCW de top. Volgens hem biedt de Global Entrepeneurship Summit (GES) met de komst van Ivanka Trump en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo een uitgelezen kans om kleine en grote bedrijven met elkaar in contact te brengen. De top trekt waarschijnlijk zo’n 2000 ondernemers en investeerders.

Het is de bedoeling dat de ‘grote jongens’ uit Nederland zich neerzetten als aantrekkelijke partner voor innovatieve start-ups. Sommige zullen daarbij ook concrete vraagstukken presenteren. De kleinere bedrijven kunnen daar dan op intekenen om die op te lossen.

Naast de pitches organiseert VNO-NCW maandag ook een ‘CEO Round Table’, waarbij topmannen en -vrouwen van Amerikaanse en Nederlandse bedrijven een overleg hebben met Pompeo en premier Mark Rutte. Doel is het aanhalen van de wederzijdse handelsrelaties en het bespreken van actuele onderwerpen.

Dat laatste is natuurlijk extra relevant in het licht van de wereldwijde handelsspanningen. “Van protectionisme is nog nooit iemand wijzer geworden”, zei VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer enkele dagen terug nog. Op het evenement zijn ook veel Nederlandse ministers en staatssecretarissen aanwezig, om ons land goed op de kaart te kunnen zetten.

De GES is een geesteskind van de voormalige Amerikaanse president Barack Obama. In 2009 stelde hij bij zijn ‘A New Beginning’-speech in Egypte graag een conferentie te willen organiseren speciaal bedoeld voor zakenlui uit de VS en de islamitische gemeenschap. In 2010 was de eerste editie in Washington. Daarna was er bijna elk jaar wel een GES en het evenement groeide uit tot wereldwijd fenomeen. Bij deze negende editie gaat het vooral om de vraag hoe we met privaat kapitaal maatschappelijke problemen beter kunnen helpen oplossen.