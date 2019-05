Turkije uit recessie, maar voor hoelang

De Turkse economie is in het eerste kwartaal hersteld en is daardoor niet meer in recessie. In aanloop naar de Turkse verkiezingen verstrekten Turkse banken meer leningen en gingen de uitgaven omhoog, wat duidt op een tijdelijke opleving.

Het bruto binnenlands product in het land groeide op kwartaalbasis met 1,3 procent. De voorgaande drie kwartalen was sprake van krimp. Op jaarbasis was sprake van een krimp met 2,6 procent, voornamelijk doordat huishoudens meer de hand op de knip hielden.

Echt herstel hangt af van de lira. De Turkse munteenheid daalde het afgelopen jaar 5 procent in waarde.