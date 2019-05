De stap van China om bedrijven op een zwarte lijst te zetten, volgt op een vergelijkbare stap van de VS met het Chinese tech- en telecombedrijf Huawei. Welke bedrijven op de lijst kunnen komen, is nog niet bekend. Onder meer techreus Apple (min 1,8 procent) en chipmaker Intel (min 1,5 procent) worden genoemd.

Trump kondigde aan dat de Verenigde Staten goederen uit Mexico met een heffing van 5 procent gaan belasten. Die gaat maandelijks met 5 procentpunt omhoog tot maximaal 25 procent tenzij Mexico de illegale immigratie naar de VS oplost. Die heffing lijkt vooral autobouwers als Ford (min 2,3 procent) en General Motors (min 4,3 procent) te treffen. Ook Levi Strauss, dat veel jeans produceert in Mexico, kreeg met een min van 6,6 procent een stevige tik.

De aandelenbeurzen in New York sloten vrijdag met een fors verlies. De aankondiging van president Donald Trump dat er tarieven komen op goederen uit Mexico had zijn weerslag op het sentiment. China zorgde er met een zwarte lijst voor ‘onbetrouwbare’ buitenlandse bedrijven en de inwerkingtreding van nieuw importheffingen op Amerikaanse producten ook voor dat de handelsspanning volop onder de aandacht bleef.

article

1369010

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York sloten vrijdag met een fors verlies. De aankondiging van president Donald Trump dat er tarieven komen op goederen uit Mexico had zijn weerslag op het sentiment. China zorgde er met een zwarte lijst voor 'onbetrouwbare' buitenlandse bedrijven en de inwerkingtreding van nieuw importheffingen op Amerikaanse producten ook voor dat de handelsspanning volop onder de aandacht bleef.

https://nieuws.nl/economie/20190531/wall-street-omlaag-door-handelsoorlog/

https://cdn.nieuws.nl/media/2019/05/01002405/wall-street-omlaag-door-handelsoorlog.jpg

Zakelijk