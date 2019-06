Bitcoin mainstream? Microsoft voegt symbool toe als valuta in Excel

Het bitcoin-symbool lijkt te zijn toegevoegd aan Microsoft Excel. Gebruikers van de spreadsheet software kunnen het bitcoin-symbool als valuta opnemen bij het invoeren van financiële gegevens.

Een dergelijke zet van een gigantisch technologiebedrijf geeft wederom aan dat bitcoin meer is dan een voorbijgaande rage. Interessant is echter wel dat geen enkele andere cryptocurrency als onderdeel van de update is opgenomen.

Het ondersteunen van bitcoin in Excel ligt in lijn met de groeiende interesse vanuit Microsoft in de afgelopen jaren. De technologie-gigant accepteerde in 2014 voor het eerst bitcoin-betalingen, waarmee het destijds een van de eerste grote namen was die dit deed.

Microsoft ondersteunt Bitcoin niet alleen met het adopteren van de digitale valuta, maar ook door rechtstreeks te bouwen op de Bitcoin blockchain. Het bedrijf kondigde namelijk onlangs aan een infrastructuur te bouwen voor het delen van persoonlijke gegevens op de Bitcoin blockchain, genaamd Ion.

Ion moet gebruikers de mogelijkheid bieden persoonlijke gegevens te beheren zonder daarvoor afhankelijk te zijn van een centrale autoriteit. Er wordt gesproken over toekomstscenario’s’ waarin zelfs complexe data als paspoorten op een blockchain bewaard kunnen worden.

Met het opnemen van de bitcoin-valuta in Excel en het bouwen aan een infrastructuur op de Bitcoin blockchain lijkt Microsoft haar voorkeur voor blockchain en cryptocurrency niet onder stoelen of banken te stoppen.