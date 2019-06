Corporaties beperken huurstijging tot inflatie

Voor de meeste huurders van sociale huurwoningen gaat op 1 juli de huur alleen omhoog met het inflatiepercentage van 1,6. Dit stelt de vereniging van woningcorporaties Aedes op basis van een enquête onder 228 corporaties.

De sector sloot eind vorig jaar een nieuw Sociaal Huurakkoord met huurdersorganisatie Woonbond, met als doel om huren betaalbaar te houden. “En dat is gelukt. In weerwil van de hogere belastingen die het kabinet oplegt aan corporaties”, zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder. Een jaar terug lag de huurstijging gemiddeld nog iets (0,1 procent) boven de gemiddelde stijging van het prijspeil.

Het kabinet legt de corporaties steeds hogere belastingen op, maar de sector wil die niet afwentelen op huurders. “Consequentie is wel dat onze investeringen in nieuwbouw en verduurzaming de komende jaren keihard teruglopen”, aldus Norder. De gemiddelde huur van een corporatiewoning was eind vorig jaar 538 euro per maand.