Overwegend rode handelsdag op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag overwegend in het rood gesloten, waarmee werd voortgeborduurd op de stevige koersverliezen van vrijdag. De handelsspanningen bleven boven de markt hangen. Verder ging FedEx omlaag na Chinese dreigementen tegen de pakketbezorger, terwijl Google-moederconcern Alphabet en Facebook onder druk stonden door berichten over onderzoeken tegen de internetgiganten door Amerikaanse toezichthouders.

De Dow-Jonesindex was nagenoeg vlak op 24.819,78 punten. De brede S&P 500 zakte 0,3 procent tot 2744,45 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 1,6 procent tot 7333,02 punten.

De Chinese autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar FedEx (min 1,3 procent). Volgens Peking leverde het bedrijf pakketten van het Chinese technologieconcern Huawei niet bij de juiste afnemers en China dreigt FedEx nu op een lijst van zogenoemde ”onbetrouwbare buitenlandse bedrijven” te zetten, mogelijk als wraakactie voor de plaatsing van Huawei op de sanctielijst van Washington.

Alphabet ging ruim 6 procent onderuit. Justitie zou werken aan een kartelonderzoek tegen Google. Een van de mogelijke aandachtsgebieden zou de dominante marktpositie van Google op het gebied van online-advertenties kunnen zijn.

Facebook (min 7,5 procent) zou op zijn beurt doelwit zijn van een onderzoek door de Federal Trade Commission (FTC). Ook internethandelaar Amazon (min 4,6 procent) moest terrein prijsgeven, net als Apple (min 1 procent) dat een jaarlijks evenement voor ontwikkelaars hield.

Vliegtuigbouwer Boeing zakte 0,8 procent. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft een nieuw probleem aan het licht gebracht bij een aantal Boeing-toestellen die mogelijk onderdelen bevatten met fabricagefouten.

Een opvallende uitschieter was chipproducent Cypress Semiconductor met een plus van bijna 24 procent, die voor 9 miljard euro wordt overgenomen door het Duitse Infineon.

Op economisch gebied bleek dat de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie in mei is afgezwakt, mede door de oplopende handelsspanningen.

De euro noteerde 1,1244 dollar tegen 1,1207 dollar in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent minder op 52,85 dollar. Brentolie zakte 2 procent tot 60,78 dollar.