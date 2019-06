Amerikaanse belastingdienst onderzoekt Uber

Techonderneming Uber wordt onderzocht door de Amerikaanse federale belastingdienst. Het onderzoek heeft betrekking op de aanslagjaren 2013 en 2014. Dat laat het bedrijf achter de bekende taxi-app weten in een bij de beurswaakhond SEC ingediend document.

Ook in een aantal Amerikaanse staten, en in andere landen wordt Uber door de fiscus onderzocht. Het bedrijf stelt voldoende geld opzij te hebben gezet voor belastingen in al deze rechtsgebieden. Uber meldt verder dat de belastingaanslagen over 2010 tot 2019 in een aantal landen mogelijk nog kunnen veranderen, waaronder die in Nederland.