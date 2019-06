Cao-loonstijging op hoogste niveau in jaren

De loonstijging in cao-afspraken is vorige maand op het hoogste niveau uitgekomen sinds de crisis ruim 10 jaar terug. Volgens werkgeversorganisatie AWVN zijn in mei 24 cao’s afgesloten. Daarin werd gemiddeld een loonstijging overeengekomen van 2,96 procent, bevestigt een woordvoerder van AWVN na berichtgeving door De Telegraaf.

De hoeveelheid cao’s die werkgevers met vakbonden overeenkomen verschilt sterk van maand tot maand. Toch lijkt er de laatste tijd bij de afgesproken loonsverhoging duidelijk een stijgende trend waar te nemen. Volgens AWVN komt dat door de aangetrokken economie.

Overigens was de afgesproken loonstijging nog ver verwijderd van de looneis van vakbond FNV, die dit jaar bij onderhandelingen inzet op plussen van 5 procent. In een reactie op de AWVN-cijfers in De Telegraaf benadrukt cao-coördinator Zakaria Boufangacha van FNV dat de bond hard voor de loonstijgingen moet strijden.

“We hebben nog geen werkgever meegemaakt die uit zichzelf een eerlijke loonsverhoging bood. Verder zien we ook dat in sectoren waar het minimumloon wordt betaald, zoals in de horeca en distributiecentra, de lonen laag blijven en nauwelijks meestijgen met de prijzen.”