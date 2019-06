FNV gaat leden raadplegen over pensioendeal

Vakbond FNV gaat zijn achterban raadplegen over de voorgestelde verregaande hervormingen van het pensioenstelsel. Het principe-akkoord dat met het kabinet en de werkgevers werd bereikt, zal neutraal aan de leden worden voorgelegd.

In principe zou een ledenreferendum vrij snel uitgevoerd kunnen worden. De bond heeft ruim 1 miljoen leden. Via zo’n referendum kunnen zij dan aangeven of ze akkoord gaan of niet. Als de FNV-achterban akkoord gaat met een pensioendeal, dan heeft het FNV-bestuur extra munitie om het ledenparlement weer bijeen te roepen en het voorstel voor te leggen. Dat zou eind volgende week zijn, zo klinkt het.