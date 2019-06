Damrak begint met kleine winst

De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met een kleine winst begonnen aan de handelsdag. Ook de andere Europese beurzen gingen licht vooruit. Beleggers namen wat gas terug na de koerswinsten een dag eerder. De hogere slotstanden op Wall Street, waar de hoop op een renteverlaging zorgde voor optimisme, boden enige steun aan de handel.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent in de plus op 542,19 punten. De MidKap steeg 0,1 procent tot 741,35 punten. De beursgraadmeters in Londen en Parijs klommen 0,1 procent. De Duitse DAX bleef ongewijzigd.

Altice Europe zakte ruim 4 procent bij de middelgrote bedrijven. Volgens persbureau Bloomberg hebben verschillende partijen zich bij Altice gemeld voor een belang in het Portugese glasvezelnetwerk van het kabel- en telecombedrijf. De bieders zouden de waarde van het Portugese glasvezelnetwerk hebben geraamd op 3 miljard tot 4 miljard euro. Dat is minder dan de 5 miljard euro die Altice voor ogen had.