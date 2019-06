Duitse samenwerking RTL en ProSiebenSat.1

Mediaconcerns RTL Group en ProSiebenSat.1 zetten in Duitsland een samenwerkingsverband op om adverteerders bij onlinetelevisie hun doelgroepen beter te laten bereiken. Daarmee proberen ze sterker voor de dag te komen in de concurrentiestrijd met Facebook en YouTube, die ook door advertenties worden gefinancierd, en streamingdiensten als Netflix die kijkers wegsnoepen.

Het gaat er bij de samenwerking bijvoorbeeld om dat kattenvoedingsreclame door katteneigenaren wordt gezien, net zoals online adverteren afhankelijk is van profielen van mensen die zijn samengesteld op basis van surfgedrag. RTL en ProSiebenSat.1 schatten dat de markt voor dit soort tv en onlinevideo over een paar jaar enkele miljarden euro’s waard is.

De joint venture weerspiegelt de voorkeur van Duitse mediabedrijven om hun toevlucht te zoeken in samenwerkingen, en niet in fusies. Onlangs nam Mediaset, het mediaconcern van de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi, nog een belang van bijna 10 procent in ProSiebenSat.1. Daarmee werd de deur opengezet voor verdere samenwerkingsverbanden. ProSiebenSat.1 is de onderneming achter zenders als Kabel eins, Sat.1 en ProSieben.