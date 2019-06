GES helpt bedrijven aan nieuwe contacten

Ondernemerstop GES in Den Haag heeft het bedrijfsleven diverse deals en samenwerkingen opgeleverd. Zo is KPN in contact gekomen met een aantal ondernemers waarmee het telecombedrijf gaat kijken of energieverbruik op een slimme manier kan worden teruggedrongen.

De Amerikaanse retailer Kroger en het Nederlandse Kipster kondigden aan samen ’s werelds meest milieuvriendelijke en diervriendelijke pluimveebedrijven te gaan bouwen. De Nederlandse innovatie zal zo zorgen voor extra banen in de Verenigde Staten.

Ander nieuws betrof bijvoorbeeld een gigantische tuinbouwkas die het Nederlandse Dalsem in Kentucky gaat opzetten. En ProRail heeft partners gevonden voor het testen van een praktische oplossing om betere toiletvoorzieningen tijdens incidenten langs het spoor mogelijk te maken.

Aan de Global Entrepreneurship Summit (GES) deden ongeveer 2000 ondernemers, investeerders en politici mee. Ook Ivanka Trump was van de partij. In de marge van het evenement waren meerdere kleine bijeenkomsten. Zo zette de Kamer van Koophandel een speciale ‘Business Challenge’ op en werkgeversorganisatie VNO-NCW kwam met een ‘CEO Round Table’.