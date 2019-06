‘Handelsoorlog legt groei wereldhandel stil’

2019 wordt het slechtste jaar voor de wereldhandel sinds het uitbreken van de financiële crisis ruim tien jaar geleden. Dat voorspelt het Economisch Bureau van ING in een rapport. De kenners gaan dit jaar in doorsnee uit van een groei van de mondiale handel van 0,2 procent. Volgend jaar is sprake van een aantrekkende groei van 2,2 procent.

ING schetste in totaal drie scenario’s. In het minste geval, waarbij de handelsoorlog in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen verder oploopt, lukt het de landen niet om handelsakkoorden tot stand te brengen. Ook tussen de VS en de EU en de VS en Japan blijven in dit draaiboek verdragen uit. Ook komen er meer importheffingen bij en de bestaande heffingen blijven langer in stand waardoor de schade van de handelsoorlog langer aanhoudt. In dit geval komt de groei van de wereldhandel volgend jaar volgens ING niet hoger uit dan 0,6 procent.

In het meest positieve scenario volgen akkoorden zich in rap tempo op. Uiterlijk aan het einde van het eerste kwartaal van volgend jaar staan er handtekeningen onder de deals. De verhogingen van de importtarieven worden in dit geval snel teruggedraaid. Dat geeft vooral volgend jaar een impuls aan de wereldhandel die dan met 2,7 procent zal toenemen. Zelfs dan blijft de groei achter bij het gemiddelde van 2,9 procent in de voorbije vijf jaar.