‘Duitsland verkent deal Commerzbank en ING’

De Duitse overheid peilt de mogelijkheid van een fusie tussen Commerzbank en zijn Nederlandse branchegenoot ING. Volgens beleidsmakers in Berlijn zouden de twee banken samen een Europees zwaargewicht kunnen vormen. Dat schrijft persbureau Bloomberg op basis van bronnen.

De Duitse staatssecretaris van Financiën Jörg Kukies zou eerder al met de Nederlandse minister van Financiën Wopke Hoekstra hebben gesproken over een eventueel samengaan van de banken. Daarbij zou onder meer de intentie om de vestiging van het hoofdkantoor van de fusiebank in Duitsland zijn besproken.

Hoekstra laat weten dat hij niet ingaat op de inhoud van de vele individuele gesprekken die hij met zijn Europese collega’s voert. “Het is overigens aan private banken zelf om onderling gesprekken te voeren over eventuele fusies”, voegt de minister daar aan toe. Als zij samen verder willen, moeten de Europese Centrale Bank (ECB) daar toestemming voor geven.

Duitsland heeft ongeveer 15,5 procent van de aandelen Commerzbank in handen en is daarmee de grootste aandeelhouder van de bank. Eerder klapte een fusiepoging tussen Commerzbank en Deutsche Bank. Naast ING wordt ook het Italiaanse UniCredit genoemd als mogelijke samenwerkingspartner voor Commerzbank.

Topman Martin Zielke van Commerzbank zei onlangs nog dat de Duitse bank geen concreet bod heeft ontvangen van ING om gesprekken te beginnen over een eventuele deal. ING reageert als altijd niet op geruchten in de markt.

Bronnen binnen ING melden aan het ANP dat een gang naar Duitsland geen gekke gedachte is binnen het bedrijf. Zo zou ING door bijvoorbeeld naar Frankfurt te verhuizen 3 miljard euro op zijn balans vrij kunnen spelen, omdat het een minder grote buffer hoeft aan te houden. Verder sluit het beloningsbeleid in Duitsland beter aan bij de ambitie van ING om een grote internationale speler te zijn.

Duitsland steekt daarnaast zijn nek uit om instellingen te bewegen om naar Duitsland te komen, zeker nu veel bedrijven er voor kiezen Londen te verlaten vanwege de brexit. Daarmee zou ING in staat kunnen zijn om bepaalde voordelen die het in Nederland geniet ook in Duitsland af te dwingen, aldus de bronnen.