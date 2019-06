Personeel Forbo staakt voor beter loon

Personeel van vloerenproducent Forbo Flooring in Assendelft heeft donderdag het werk neergelegd. De circa 580 medewerkers staken in een roep om betere arbeidsvoorwaarden. Ook maken ze zich zorgen over de koers van het Zwitserse moederbedrijf, dat volgens vakbond CNV meer oog heeft voor beurswaarde en het belang van aandeelhouders dan voor de belangen van het personeel.

De stakers, die zich hebben verzameld voor de poort, eisen per 1 januari dit jaar 5 procent meer loon. Ook verlangen ze investeringen in de fabrieken hier. “Voor de lange termijn wordt geen enkele investeringsbeslissing genomen”, klaagt CNV, die eerder een ultimatum neerlegde bij Forbo. De fabriek ligt nu helemaal stil, aldus CNV.

Een zegsvrouw van Forbo benadrukt dat het gaat om een interne aangelegenheid en wil verder niet reageren. Volgens CNV wordt er in eerste instantie voor 48 uur gestaakt en zullen de acties mogelijk langere tijd duren. De staking behelst alleen de Forbo-locatie in Assendelft, die een eigen cao heeft. Forbo heeft in Nederland ook productielocaties in Krommenie en Coevorden.