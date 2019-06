AFM waarschuwt Facebook bij oplichting

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt Facebook op de hoogte wanneer ze advertenties ziet waarmee mensen kunnen worden opgelicht. Het gaat bijvoorbeeld om reclame voor bitcoins en leningen. Facebook verwijdert de posts vervolgens. De samenwerking loopt al een tijdje en inmiddels zijn ”enkele honderden” advertenties doorgegeven en weggehaald, zegt de autoriteit na een bericht van BNR.

”Wij hebben als taak om consumenten te beschermen, ook als het gaat om illegale aanbiedingen en malafide partijen. Als we die zien, laten we niet na om te doen wat we kunnen”, verklaart de AFM. De samenwerking is echter niet vrijblijvend. De toezichthouder verwacht ook actie van Facebook. ”Wij reiken ze de hand en willen onze kennis delen, te beginnen met de meest in het oog springende advertenties. Maar het is belangrijk dat Facebook zelf ook gaat optreden, want wij hebben die bevoegdheid niet.”

Dat de AFM Facebook helpt en waarschuwt, betekent niet dat er geen malafide advertenties meer kunnen verschijnen, benadrukt de toezichthouder. ”Als je een reclame hier weghaalt, plopt hij daar weer op. Consumenten moeten niet achteroverleunen en denken: alles wat ik nu zie, klopt. De AFM kijkt en doet wat ze kan, maar mensen moeten alert blijven.”