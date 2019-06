Tegenvallende cijfers over Duitse economie

De export en industriële productie van Duitsland zijn in april sterker afgenomen dan verwacht. Dat blijkt uit cijfers die het Duitse federale statistiekbureau vrijdag naar buiten bracht.

De export van de grootste economie van Europa zakte in april met 3,7 procent op maandbasis. Economen hadden in doorsnee een daling met 0,9 procent verwacht. In maart steeg de Duitse uitvoer nog met 1,5 procent. De import van Duitsland ging in april met 1,3 procent omlaag.

De productie van de Duitse industrie nam in april met 1,9 procent af ten opzichte van de voorgaande maand. Economen rekenden hier gemiddeld op een daling met 0,5 procent. In maart nam de industriële productie in Duitsland met 0,5 procent toe.