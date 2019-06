Minister Italië optimistisch over deal met EU

De Italiaanse minister van Financiën, Giovanni Tria, is ervan overtuigd dat zijn regering en de Europese Commissie het eens worden over de Italiaanse staatsschuld en overheidsuitgaven. Tria zei dat op de ministersconferentie van de G20 in het Japanse Fukuoka. De Europese Commissie dreigt Rome met strafmaatregelen omdat de regering van premier Giuseppe Conte veel te veel geld zou lenen en uitgeven. Maar volgens Tria staat de regering niet afwijzend tegenover de geldende begrotingsregels en is deal met de commissie waarschijnlijk.

De directeur van de Italiaanse Centrale Bank, Ignazio Visco voegde eraan toe dat de schuldenlast van het land geen onderwerp op de G20 conferentie is geweest. Italië heeft buitengewoon hoge schuldenlast die al een omvang heeft bereikt van meer dan 132 procent van het bruto nationaal product.