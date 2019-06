Automakers in trek op Japanse beurs

De aandelenbeurs in Japan is maandag met winst gesloten. Vooral de Japanse autobedrijven waren in trek na de opschorting van de Amerikaanse importtarieven op Mexicaanse goederen. Een sterker dan verwachte groei van de Japanse economie en een onverwachte stijging van de Chinese export boden eveneens steun aan de beurshandel. Beleggers verwerkten daarnaast nog het tegenvallende Amerikaanse banencijfer van afgelopen vrijdag, dat de hoop aanwakkerde op een renteverlaging in de VS.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde 1,2 procent in de plus op 21.134,42 punten. De autofabrikanten Mazda, Honda en Toyota, die veel productiefaciliteiten hebben in Mexico, stegen tot 1,8 procent. De banken en verzekeraars stonden daarentegen onder druk door een daling van de Amerikaanse obligatierentes. T&D Holdings en Dai-ichi Life Holdings verloren tot 0,6 procent.

Ook de Chinese beurzen gingen vooruit. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 2,1 procent hoger en de beursgraadmeter in Shanghai dikte 0,7 procent aan. De Chinese export nam in mei toe, ondanks hogere Amerikaanse importtarieven. De invoer kende de sterkste daling sinds juli 2016. De Kospi in Seoul kreeg er 1,1 procent bij. De Zuid-Koreaanse autobouwer Kia steeg 4,5 procent. In Australiƫ hadden beleggers een vrije dag.